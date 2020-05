Saúde Digital: resultados de exames para Covid-19 podem ser consultados em sistema online criado pela SESA

A partir desta quinta-feira (14), os resultados dos exames laboratoriais para Covid-19 feitos nas unidades da rede pública poderão ser acompanhados pelo Saúde Digital. O sistema elaborado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) é mais uma forma de facilitar o acesso do usuário sobre a condição do exame.

A novidade permite ainda que os gestores acompanhem a situação da população nos municípios. A ferramenta está disponível no site da Sesa na parte superior da tela, ao lado direito. Os exames laboratoriais da rede pública são armazenados no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (Gal), do Ministério da Saúde (MS), que tem o acesso restrito.

No Ceará, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública estadual, são habilitados para realizar o diagnóstico laboratorial da doença.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará