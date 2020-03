Secitece deverá contribuir com a qualificação de profissionais em Pereiro

Em visita ao município de Pereiro, a 334 km de Fortaleza, o secretário Inácio Arruda foi recebido pelo CEO da Brisanet, Roberto Nogueira, uma das maiores empresas de tecnologia do Nordeste e que emprega mais de 4 mil pessoas da região.

“Temos orgulho de conhecer uma empresa genuinamente cearense e que é um caso de sucesso. Ver um homem de Pereiro, do sertão, que foi à São José dos Campos e voltou pra sua terra para montar uma empresa de grande porte e que é hoje tão importante para a economia do estado”, celebra o secretário Inácio Arruda.

Durante a visita às instalações da empresa, a comitiva conheceu as demandas de formação e qualificação na área de tecnologia para os profissionais da região. “Podemos transformar o município em um grande pólo tecnológico com a vinda de cursos técnicos e tecnólogos na área de TI visando atender a essa demanda de formação que é exatamente o que a região está precisando agora”, disse o secretário.

Para o reitor da Urca, Francisco do Ó Lima Junior, que também integrou a comitiva liderada pelo titular da Secitece, “a Brisanet é empresa que orgulha todo cearense por aproveitar toda a capacidade da juventude da nossa região em um setor contemporâneo e moderno como o da tecnologia”. A ideia é contar com o aporte da Urca, universidade estadual mais próxima do município, nesse processo.

Natural de Pereiro, o empresário Roberto Nogueira diz que esse apoio do governo estadual é fundamental para o desenvolvimento da região.

“Precisamos dar suporte aos nossos moradores que estão muito distantes dos grandes centros urbanos, oferecendo uma oportunidade real de crescimento profissional”.

A comitiva contou ainda com a presença do diretor da Casa Amarela Eusélio Oliveira, Wolney Oliveira, que a convite do secretário Inácio Arruda, apresentou o projeto do trigésimo aniversário do Cine Ceará.