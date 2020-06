Secretaria da Saúde conta com base do SAMU 192 exclusiva para transporte de paciente com Covid-19

Enquanto durar a pandemia de Covid-19 no Ceará, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) terá base na sede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Fortaleza. O objetivo é reduzir o tempo de resposta do serviço, integrando-o à secretaria, que faz o controle de leitos do Estado.

De acordo com informações da Sesa, a base possui uma sala de apoio para os profissionais da saúde e duas ambulâncias: uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

Há uma equipe de médicos, enfermeiros, condutores socorristas e técnicos de enfermagem preparados para o transporte de pacientes com Covid-19. A secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Josenília Gomes, explica como acontece a atuação do SAMU 192 Ceará para a transferência dos pacientes.

Secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Josenília Gomes: