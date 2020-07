Secretaria da Saúde desenvolve sistema de inteligência artificial para diagnóstico de Covid-19

Para auxiliar o diagnóstico de Covid-19 em pacientes com suspeita da doença, a Secretaria da Saúde do Ceará desenvolveu um sistema de inteligência artificial. A plataforma elaborada usa inteligência artificial para analisar exames de raio-x realizados no tórax de pessoas com suspeita ou não da doença. Com isso, o sistema permite que médicos consigam diagnosticar com agilidade o coronavírus nos pacientes.

A ferramenta ainda está em fase de testes. Para criá-la, os pesquisadores analisaram inicialmente 150 exames de raio-x feitos em pacientes saudáveis, com pneumonia ou Covid-19. As análises resultaram na criação de um modelo que serve para identificar pessoas com ou sem coronavírus. A plataforma funciona a partir de redes neurais pré-treinadas, tipos de sistemas de computação que funcionam como neurônios do cérebro humano.

O sistema pode ser usado para a triagem de pacientes e o auxílio no diagnóstico de coronavírus em hospitais e clínicas, ajudando o profissional de saúde e alertando sobre o risco da infecção. Antes de ser produzida em larga escala, a plataforma será validada por um especialista da área da saúde.