Secretaria da Saúde divulga resultado de edital para fabricação de 5 mil máscaras de tecido

O resultado final do edital de chamamento público para a confecção de cinco milhões de máscaras reutilizáveis de tecido foi divulgado pelo Governo do Ceará. A seleção, realizada por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) foi destinada a empresas do setor têxtil.

As máscaras confeccionadas serão distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica e aos servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

Na planilha disponibilizada é possível visualizar a classificação e a desclassificação das empresas para fins de credenciamento e contratação. As concorrentes deverão apresentar a documentação de habilitação e a análise das amostras.

ACESSE AQUI OS RESULTADOS