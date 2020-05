Secretaria da Saúde esclarece desmonte da estrutura anexa do Hospital Infantil Albert Sabin

Após a circulam de vídeos sobre o desmonte de um hospital de campanha no bairro Vila União, um anexo do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA) divulgou um nota de esclarecimento neste sábado (16) para explicar a situação. Na nota, a SESA afirma que diante do aumento dos casos de coronavírus em todo o Ceará, principalmente do público adulto, o desmonte do anexo do Hospital Infantil Albert Sabin tem o objetivo de se transferir a estrutura para o atendimento desse público mais afetado.

O Ceará contabiliza 23.795 casos confirmados do coronavírus, com o registro de 1.614 óbitos até às 17:30 deste sábado, quando foi feita a última atualização desses dados. Segundo a Secretaria, um plano de contingenciamento foi elaborado pelo Hospital Albert Sabin, onde estão contemplados “42 leitos de enfermaria e 8 UTIs, na própria unidade, para casos de covid-19 em crianças”. De acordo com o órgão, essa quantidade de leitos é suficiente para suprir a demanda de atendimento pediátrico.

Confira na íntegra a nota da Secretaria da Saúde do Ceará:

Confira os vídeos que circulam nas redes sociais: