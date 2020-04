Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará recebe equipamentos e matéria-prima para produção imediata de 44 mil máscaras de proteção

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha doou à Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará máquinas de costura e insumos para produção de máscaras. O material doado será suficiente para produzir 44 mil máscaras, que serão usadas para prevenir a transmissão do vírus. Com o maquinário, o Comitê Internacional da Cruz garante a possibilidade de produção contínua por mais tempo.

A doação do Comitê Internacional da Cruz também inclui luvas de látex, máquinas lavadoras, pulverizadores e produtos de higiene e limpeza, como água sanitária, desinfetante e sabonete. As unidades beneficiadas são o Centro de Triagem e Observação Criminológica – porta de entrada ao sistema penitenciário, o Centro de Detenção Provisória, a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes e o Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa.

A doação do maquinário se soma à iniciativa iniciada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que já começaram a produção de 11 mil máscaras de proteção no IPF e mais 5 mil na Penitenciária do Cariri, além das iniciativas de produção da Cadeia Pública do Crato e do IPPOO2. A ideia do secretário Mauro é unir essa ações com a nova expertise industrial do sistema prisional do Ceará para criar um polo de fabricação desse tipo de EPI.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará