Secretaria de Educação cria plataforma que auxilia a educação remota no município do Crato

Pensando em suprir as necessidades que os alunos da rede pública de ensino do município necessitam durante o isolamento de prevenção ao novo coronavírus, a Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria de Educação (SME), criou sua própria plataforma de educação remota: o SIAED – Sistema Integrado de Acompanhamento do Estudo a Distância. A plataforma disponibiliza, semanalmente, atividades para todas as modalidades de ensino, com vídeos, podcasts, rotinas de estudo e biblioteca virtual.

De acordo com a secretária de Educação, Germana Brito, a parceria entre a SME Crato e a CREDE 18 vem realizando as Formações EAD, utilizando como ferramenta o Google Classroom e o Google Meet para as webconferências. A formação conta com cerca de 805 participantes no módulo inicial, entre gestores e professores dos eixos da Educação Infantil, Ciclo de Alfabetização 1º, 2º e 3º ano, Ensino Fundamental I e II.

Germana destaca que o cenário é desafiador para a Educação, com o decreto da suspensão das aulas presenciais, onde todos os profissionais precisaram criar condições de estudo diante das dificuldades.

“Hoje, estamos fazendo, avaliando, estudando, aprendendo, criando novas metodologias, buscando a família para se integrar no seu papel e reinventar o nosso fazer educacional”, disse.

O ensino à distância foi a alternativa encontrada pela SME para minimizar os prejuízos à aprendizagem, com o objetivo de fortalecer o vínculo do aluno com a escola, garantir que as crianças e adolescentes continuem estudando, proporcionando oportunidades de aprendizagem, a partir das tecnologias de comunicação, além de direcionar atividades para todos os alunos da rede municipal de ensino.