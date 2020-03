Secretaria de Saúde de Caucaia altera funcionamento de postos de saúde no município

Com o objetivo de diminuir a aglomeração de pessoas e prevenir o contágio da população e dos profissionais de saúde ao coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia determinou algumas medidas de organização administrativa e assistencial no atendimento realizado nas 45 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) do município.

As consultas eletivas (agendadas) ficarão suspensas temporariamente, assim como a visita domiciliar realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As consultas pré-natais serão mantidas. As salas de vacina e farmácia das UAPS’s assim como as farmácias da Atenção Secundária, funcionam normalmente com medidas para evitar aglomeração de pessoas. As receitas de uso contínuo terão validade ampliada para 12 meses.

O atendimento odontológico eletivo (agendados) está suspenso. Fica mantido os atendimentos odontológicos de urgência. As sessões de fisioterapia realizadas em clínicas de Caucaia conveniadas ao SUS também estão suspensas por trinta dias desde segunda-feira (23). Na sede da SMS o funcionamento será apenas com expediente interno.