Secretário Flavio Ataliba prega cautela na retomada da economia e diz: “Não viveremos mais a mesma situação antes da pandemia”

O Secretário Executivo de Planejamento e Gestão do Ceará (SEPLAG), Flávio Ataliba, concedeu entrevista ao Jornal Alerta Geral nesta sexta-feira (12), onde mostrou o olhar do governo sobre a retomada das atividades econômicas na região metropolitana e no interior do Ceará. O retorno traz um sentimento duplo, de um lado os cearenses voltam às lojas com saudade de fazer compras e do outro as autoridades do governo s se preocupam com a proliferação do coronavírus.

Inicialmente, ao avaliar os primeiros dias da retomada das atividades econômicas no Estado, o secretário diz o decreto do governador facilitou a reabertura de diversos negócios em Fortaleza, o que representa o interesse do governo, isto é, de que a roda da economia volte a girar. Ele pontua, no entanto, que essa situação de retorno das atividades também precisa ser feita com cautela, haja vista que o vírus da covid-19 continua a circular pela população. Flavio destaca a necessidade de cuidado:

“As pessoas tem ideia de que o vírus foi embora, o vírus não vai embora, o vírus só vai realmente deixar de nos afetar quando nós tivermos ou uma vacina ou um remédio que nós não temos ainda. Então é muito importante, é fundamental, que o cidadão, o empresário, a dona de casa, todos tenham muitos cuidado ao sair de casa, se possível continue em casa, mas se for necessário realmente sair pra comprar algo ou pra ir nessas atividades, nessas empresas que os empregos já foram liberados, e vá seguindo rigorosamente os protocolos”

Indagado pelo jornalista Luzenor de Oliveira sobre a expectativa na área econômica diante desse retorno das atividades, Flávio Ataliba que tudo precisa ser feito com muito cuidado, pois o governo se preocupa muito com uma possível segunda onda da doença. Por isso, ele afirma que a próxima semana será de profunda análise sobre os resultados obtidos nesta primeira semana de liberação, a partir dela haverá um parecer mais consistente sobre a situação na saúde.

“Essa primeira semana é decisiva, se as pessoas se contaminarem nessa semana, na próxima nós teremos mais precisamente os detalhes com relação ao vírus. O consumidor não vai voltar na mesma velocidade que nos tínhamos antes da pandemia, isso mostra inclusive em vários países da Europa, a demanda caiu muito, as compras caíram muito, a procura por serviços também, o empresário tem que ter muita calma porque a retomada vai ser lenta”, destaca o secretário da SEPLAG.

Diante do cenário de recuo na inflação, chamado de deflação, registrada pelo segundo mês consecutivo, muitos consumidores veem a situação como vantagem. Flavio pontua que o consumidor, de fato, se beneficia mas que “é um motivo muito desagradável, que é perda de emprego e de renda de muitas pessoas. A preocupação é que nós não teremos uma retomada da economia que nós tínhamos antes da pandemia, os empresários precisam ir sentindo a volta da demanda para que eles possam calibrar a sua produção e comercialização”.

Finalizando, o secretário afirma que as pessoas vão retornando as compras, mas que muitos ainda encontram-se receosos e isso é natural, sobretudo, o fato de que muitos querem poupar recursos diante do cenário de incerteza que ainda é grande. Ele fala que é um processo lento e diz: “Nós não viveremos mais a mesma situação antes da pandemia, o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar, o Ceará vai mudar, as pessoas vão ter que mudar seu padrões de comportamento, inclusive pra se prevenir dessa doença”