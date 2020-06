Sedet fecha parceria com Instituto Iracema Digital para impulsionar Plataforma Revive Negócios

Um ponto de encontro para ideias e soluções. Foi com esse objetivo que o Instituto Iracema Digital criou o Revive, uma plataforma impulsionadora de soluções e negócios por intermédio da integração Academia, Governo, Sociedade. Inicialmente, a plataforma foi idealizada para apoiar ações e projetos no enfrentamento da Covid-19. Agora, com a parceria do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) e com a Fundação de Ciência, Tecnologia e inovação de Fortaleza (CITINOVA), a plataforma será expandida para uma plataforma focada no impulsionamento de novos negócios.

O Revive Negócios impulsionará novas ideias de cientistas. empreendedores, empresas e startups que gerem renda para os cearenses. A parceria tem apoio tecnológico do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCC) do Instituto Federal do Ceará (IFCE).

O objetivo é integrar o maior número possível de ideias e soluções tecnológicas públicas e privadas, sob as mais diversas formas (protótipos, produtos, processos metodológicos, etc.), em diversas áreas: saúde, economia, educação, comunicação, tecnologia, etc. Com isso, dar maior visibilidade às ideias e soluções, colaborando na promoção de melhorias tecnológicas e econômicas e no desenvolvimento social e econômico do Estado Ceará.

Conceitos e Ideação

O processo de análise e ideação do Revive considera, inicialmente, três atores no processo a partir de ideias cadastradas na plataforma:

• O Produtor da ideia: qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de sua formação, que tenha a iniciativa de cadastrar uma ideia (invento, projeto, metodologia, etc.) na plataforma;

• O Consumidor da solução: qualquer pessoa física ou jurídica a procura de uma solução para uma determinada necessidade ou simplesmente em busca de uma inovação;

• O Apoiador da ideia: qualquer pessoa física ou jurídica desejando apoiar financeira ou materialmente a ideia cadastrada ou ainda alguém com conhecimento/ expertise, capaz de melhorar alguma das ideiais. Este apoio pode ser filantrópico ou com objetivo econômico, tais como criação de parcerias, startups, etc.

Como funciona?

Com uma simples interface, o produtor, o consumidor ou o apoiador da ideia deverá se cadastrar na plataforma intuitiva para acessá-la nas versões web e mobile. São 7 níveis:

1- Cadastro dos três atores (Produtor, Consumidor e Apoiador da ideia);

2- Acesso ao aconselhamento tecnológico e econômico

3- Plano de Negócios

4- Formalização do negócio, da nova empresa.

5- Marketing

6- Geração de renda

7- Responsabilidade Social (as empresas apoiadas devem se comprometer em ajudar, de alguma forma, a sociedade cearense).

Diferenciais da Plataforma Revive

Existem várias plataformas semelhantes no Brasil e no mundo mas o Revive traz um diferencial inovador. Permite que o produtor e o consumidor da solução recebam um aconselhamento, seja de nível tecnológico ou financeiro. Isso aproxima o poder público da sociedade e permite a execução de políticas públicas para impulsionar a economia,

A plataforma está implantada no nível 1 e já conta com uma versão em inglês já que o projeto pode ganhar dimensão internacional, uma vez que qualquer solução feita no Ceará, servirá em qualquer lugar do mundo. Importante ressaltar que a partir do nível 2, a plataforma será modelada com a participação da Sedet e dos demais parceiros envolvidos. É o que sinalizam o CEO do Iracema Digital e idealizador do Revive, Professor Mauro Oliveira, e a Gestora de TIC da Sedet, Cairamir Arruda.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará