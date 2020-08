Sedet tem 90,8% das dúvidas sobre Protocolos da Retomada Econômica resolvidas através do serviço de Teleatendimento

Desde o dia 1º de junho a secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) disponibilizou para a população o serviço de Teleatendimento que funciona tirando dúvidas sobre protocolos do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Comportamentais. Do início do serviço até o último dia 31 de julho, o serviço sanou as dúvidas em cerca de 90,8% atendimentos recebidos nesse período. Ao todo foram 1.001 atendimentos resolvidos de 1.102 recebidos.

As chamadas telefônicas são originadas dos mais diversos municípios do Estado, com destaque para dúvidas sobre a implantação dos protocolos nos setores do comércio varejista, alimentação e horário de funcionamento dos estabelecimentos. Segundo a assessora técnica da Sedet, Jeanne Cavalcanti, o Teleatendimento é uma “ferramenta de esclarecimento extraordinário” oferecido pelo Governo do Estado, através da Sedet.

“Essa experiência nos mostra o quanto as pessoas precisam de ajuda para entender o processo de retomada das atividades econômicas e o quanto querem fazer de acordo com as normas de segurança seguindo os protocolos”, relata.

O Teleatendimento da Sedet funciona através do e-mail: duvidasprotocolos@sedet.ce.gov.br ou nas 12 linhas telefônicas disponibilizadas. Os contatos estão divididos em quatro grupos de cadeias econômicas e funciona em dias úteis das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Veja os grupos e os respectivos telefones:

– Dúvidas com relação à Resíduos Sólidos e Reciclagem, Indústria de Bens de consumo, Indústria de Base e Obras Civis e Serviços industriais: (85) 3444.2965 ou (85) 3444.2907;

– Dúvidas a respeito da Indústria Agroalimentar e Comércio e Serviços Alimentícios: (85) 3444-2950 / (85)3444.2927 / (85)3444.2913;

– Dúvidas sobre o Comércio Atacadista e Varejista Remoto (exceto alimentício), Comércio Atacadista e Varejista e outros Serviços de Atendimento Presencial (exceto alimentício) incluindo Autoescola, Agências de Viagens e Turismo, Serviços de Transporte Turístico e Empresas de Eventos; Cabeleireiros e Shoppings: (85) 3444-2915 / (85) 3444.2960 / (85) 3444.2918 / (85) 3444-2949;

– Dúvidas do Setor de Educação; Treinamento do Campeonato Cearense, Transporte Coletivo Público e Privado; Cartórios; Parques Temáticos; Atividades Religiosas e Prática e Assessorias de Atividades Físicas Individuais em academias, clubes e estabelecimentos similares: (85) 3444-2922 / (85) 3444.2959 / (85) 3444.2916.

Dúvidas sobre o Protocolo Geral podem ser atendidas em qualquer uma das 12 linhas telefônicas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará