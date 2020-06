Sefaz convida instituições a realizar cadastro no novo programa Sua Nota Tem Valor

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) convida as instituições sociais a realizar o cadastro no programa Sua Nota Tem Valor, cujo lançamento está previsto para o início do próximo mês. Ao se inscreverem no novo modelo de incentivo à exigência de notas ou cupons fiscais, as entidades poderão participar de sorteios e rateios em dinheiro.

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, ressalta que a iniciativa está alinhada à essência da educação fiscal e chega para reforçar a missão da Sefaz, que é de melhorar a vida das pessoas, arrecadando com justiça e gerindo com excelência os recursos financeiros da sociedade.

“O Sua Nota Tem Valor busca conscientizar todos sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos que financiarão as mais diversas políticas públicas. Acreditamos que juntos podemos fortalecer a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social”, disse Fernanda Pacobahyba.

Poderão participar do novo programa as instituições sem fins lucrativos, que atuem nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura e apoio aos animais.

Para fazer o cadastro, basta acessar o site da Sefaz (www.sefaz.ce.gov.br), clicar no menu Serviços e escolher a opção Sua Nota Tem Valor. Depois, é só teclar no botão Cadastro de Instituição e inserir as informações solicitadas.

O programa Sua Nota Tem Valor substitui a Campanha Sua Nota Vale Dinheiro, que foi encerrada em 31 de julho de 2019.

Entenda como vai funcionar

Ao se cadastrarem no programa, os cidadãos podem escolher uma instituição com a qual passarão a colaborar a cada nota fiscal emitida com seu CPF. Serão realizados sorteios e rateios de valores em dinheiro para os participantes e suas instituições escolhidas.

Participe

