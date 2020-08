Sefaz lança ferramenta que facilita acesso à legislação tributária

Para facilitar a pesquisa sobre a legislação tributária do Estado, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) lança a ferramenta de busca ativa “Sefaz Legis”. O novo recurso permite que os cidadãos cearenses realizem consultas de forma simplificada, rápida, transparente e confiável. A aplicação está disponível no menu Legislação, no site da Secretaria. Clique aqui para acessá-la.

A Sefaz Legis é mais um passo rumo a um governo 100% digital, meta que pretende ser atingida até 2022. Foi nesse movimento pela modernização e virtualização dos serviços públicos estaduais que técnicos da Secretaria da Fazenda desenvolveram a solução de busca, com interface similar à do Google.

Segundo o servidor Tales Matos, que coordena o projeto, a ferramenta é inovadora e beneficia os contribuintes. Ele explica que o novo serviço reduz tempo na procura por itens catalogados.

“Uma facilidade é a busca por caracteres especiais. Caso uma palavra tenha acento, a consulta será feita mesmo que a escrita esteja incorreta e serão apresentadas palavras semelhantes. Essa já é uma inteligência dentro do sistema. É importante destacar também que utilizamos uma tecnologia baseada nos padrões de Big Data, que permite a análise e a interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade”, afirma.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará