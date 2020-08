Sefaz lança plataforma de atendimento virtual

O Assistente Virtual da Sefaz é a nova plataforma de atendimento virtual lançada Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) para atender aos cearenses. Usando a tecnologia de chatbot, o assistente é um canal fácil, direto e personalizado para o cidadão buscar informações sobre os diversos conteúdos tributários e poder conversar online com a equipe de especialistas da Sefaz.

Em um primeiro momento, será possível conversar e navegar por quatro temas:

1. Legislação tributária durante a pandemia

2. Módulo Fiscal Eletrônico (MFE)

3. Programa Sua Nota Tem Valor

4. Sistemas (Vipro, Redesim e ITCD)

5. Obrigações Tributárias

Para cada um desses assuntos, há uma equipe especializada para ajudar o cidadão e atender suas necessidades. O Assistente Virtual funciona diariamente, durante 24 horas. A equipe de especialistas atende online das 9h às 15h, de segunda a sexta.

É possível acessar o Assistente Virtual por meio do site da Sefaz e do Ceará App, na opção Sefaz Digital. A plataforma receberá, progressivamente, novos conteúdos e melhorias. Para as próximas semanas, estão previstos:

Acréscimo de novos temas, como Legislação do ICMS e Apoio na Solicitação de Serviços (como emissão de guias de pagamento e abertura de processos).

O Assistente Virtual é mais um passo dado pela Sefaz para transformar e priorizar a experiência digital do cidadão.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará