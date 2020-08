Sefaz reabre unidades de atendimento a partir do dia 1º de setembro

Os cidadãos cearenses já poderão ser atendidos presencialmente nas Células de Execução da Administração Tributária (Cexats) e Núcleos de Atendimento (Nuats) a partir desta terça-feira (1º). A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) reabre as unidades para a oferta dos serviços que são realizados apenas presencialmente. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta, das 8h às 12h.

Para evitar aglomeração nas unidades da Sefaz, o atendimento deverá ser agendado pelo link: https://ajuda.sefaz.ce.gov.br/agendamento, informando o dia, horário, serviço e unidade. A ferramenta para a marcação estará disponível a partir da próxima segunda-feira (31).

Outra novidade é que agora o público pode ser atendido em qualquer uma das unidades da Secretaria da Fazenda, sem distinção de localização por área. Esta facilidade foi determinada pelo Decreto n◦ 33.712/2020, que permite a quebra da circunscrição fiscal. A única exceção será o serviço “Dúvidas relativas ao Monitoramento Eletrônico e fiscal”, que continuará sendo prestado nas Células de Execução da Administração Tributária (Cexats) e nos Núcleos de Atendimento (Nuats) do domicílio fiscal do contribuinte, que esteja sob monitoramento eletrônico e fiscal.

Os cidadãos devem ficar atentos aos serviços que estarão disponíveis para o atendimento presencial. No dia e horário marcados, será necessário apresentar a senha do agendamento e um documento oficial de identificação com foto. Os serviços são:

* Devolução de Documentos Fiscais em branco

* Entrega de documentos para atender intimação

* Inclusão de DIDF

* Dúvidas relativas ao monitoramento eletrônico e fiscal

* Entrega de Selos Fiscais

* Parcelamento e dúvidas relacionadas ao lançamento do crédito tributário do ITCD

* Impugnação de Auto de Infração

* Atendimento a sócios de empresas/representantes legais/contador

*Com informações do Governo do Estado do Ceará