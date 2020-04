Sefaz realiza cerca de 40 mil atendimentos a distância durante a pandemia

A Secretaria da Fazenda do Ceará já realizou cerca de 40 mil atendimentos a distância, via telefone e emails durante a pandemia de coronavírus. A medida tem como objetivo fortalecer o atendimento à população nesta quarentena, em que as atividades presenciais do órgão foram suspensas, com exceção dos postos fiscais.

A instituição também ampliou a oferta de serviços digitais, com o objetivo de proporcionar mais agilidade e comodidade para os contribuintes.

Para garantir a continuidade dos serviços públicos, uma estrutura foi montada para permitir o teletrabalho. A distância, os servidores resolveram questões relacionadas a credenciamentos, parcelamento e isenção de impostos, emissão e cancelamento de notas fiscais, impugnação de débitos inscritos na Dívida Ativa, entre outras demandas.

A equipe do Fisco estadual também ofereceu suporte técnico para procedimentos envolvendo o Módulo Fiscal Eletrônico e deu orientações sobre o trânsito de mercadorias, ações fiscais e processos em tramitação no Contencioso Administrativo Tributário – atualmente com prazos suspensos.

A secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, disse que, neste momento em que as pessoas precisam ficar em casa para evitar o contágio pela Covid-19, a Sefaz está concentrando esforços para atender os contribuintes da melhor forma possível.