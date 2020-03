Segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo inicia nesta segunda-feira

A segunda etapa da Campanha do Ministério da Saúde contra o sarampo começa nesta segunda-feira. Esta fase, que se estende até o dia 30 de abril, terá como objetivo imunizar pessoas com idade entre 30 e 59 anos. A ação faz parte de uma estratégia nacional do Ministério da Saúde para impedir a transmissão da doença.

A primeira fase da campanha nacional deste ano, voltada para jovens de 5 a 19 anos, terminou na última sexta-feira. O Ministério da Saúde informou que, até o início do mês, 28.783 pessoas dessa faixa etária foram vacinadas. Outras 99,6 mil pessoas já tinham sido vacinadas entre janeiro e o início da campanha. A vacina tríplice viral protege a população contra o sarampo, rubéola e caxumba.

A pasta lembra que a principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, que está disponível durante todo o ano nos 42 mil postos de saúde do país. Para viabilizar a ação, o ministério encaminhou neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral, 9% a mais que o solicitado pelos estados.