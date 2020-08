Segurados do INSS com documentos pendentes podem entregar exigência em caixas nas agências

Com a suspensão do atendimento presencial devido à pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional do Seguro Social desenvolveu uma forma para que os segurados entreguem documentos ou cumpram as exigências dos seus processos.

A chamada “Exigência Expressa” vale em todo o Ceará e funciona da seguinte forma: os segurados depositam em urnas na entrada das agências a documentação solicitada pelo instituto para ser anexada ao requerimento pelo aplicativo Meu INSS.

É importante lembrar que é preciso agendar o serviço pelo telefone 135 ou pela Internet, com o número do protocolo do benefício em análise e nome e CPF da pessoa que efetivamente depositará o envelope na urna.

Depois de agendar o serviço, basta identificar o envelope com os documentos e depositar nas urnas, que ficam disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.