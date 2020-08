Segurados do INSS recebem, no “Alerta Geral”, orientação sobre aposentadoria especial, insalubridade e tempo de contribuição

Os ouvintes e internautas do Jornal Alerta Geral, que, ao longo da semana encaminharam mensagens para o whatsApp (85) 99273.4353 com dúvidas na área da previdência social, recebem, neste sábado (29), a partir das 7 horas da manhã, orientações sobre os pedidos de benefícios, cálculos para aposentadorias rural e urbana e o tempo de contribuição necessário para homens e mulheres solicitarem a sonhada aposentadoria.

O Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria, gerado a partir dos estúdios da Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, é transmitido pela Internet em nossas rede sociais do Ceará Agora e por 34 emissoras de rádio no Interior do Ceará. Os ouvintes e internautas de qualquer parte do Brasil podem deixar a mensagem no whatsApp (85) 99273.4353 que as respostas serão dados no ar, aos sábados, pelo rádio pela Internet.

Muitos segurados e seguradas do INSS lutam para a aposentadoria chegar mais cedo, mas a imprecisão na quantidade de contribuições frustra quem quer antecipar o pedido do benefício.



A cada semana, as dúvidas nessa área são esmiuçadas no Jornal Alerta Geral Especial sobre os Caminhos da Aposentadoria que tem o comando do jornalista Luzenor de Oliveira e a participação do professor Tiago Albuquerque, especialista em direito previdenciário.



O ouvinte/internauta Cícero Clementino, de Juazeiro do Norte, pediu ajuda para saber se, aos 50 anos de idade e 18 anos de carteira assinada em atividades nos setores da construção civil e fábrica de calçados, tem direito mais cedo a aposentadoria. O ‘Alerta Geral’ esclarece ao Cícero com uma resposta bem abrangente e útil para milhares de pessoas de pessoas que se encontram nessa mesma situação.



Uma dúvida que tem surgido entre os beneficiários da Previdência Social é quanto ao tempo que dizem ter de contribuição e o que, realmente, consta no INSS. É o caso, por exemplo, da Patrícia, da cidade de Tianguá, que, aos 50 anos de idade, com 26 anos em atividade exposta a agentes insalubres e outros 10 anos que trabalhou, mas que não estão registrados no INSS. Nesse caso, a Patrícia recebe orientação sobre o procedimento que deve adotar para averbar esse tempo de contribuição e abreviar o pedido de aposentadoria.



O Jornal Alerta Geral atende aos ouvintes e internautas que, independente da idade, querem saber o momento para começar a contribuir para a previdência social e, se após um determinado tempo recolhendo para o INSS, podem suspender o pagamento ou mesmo pedir de volta o que pagou.



Há dúvidas, também, sobre a chamada aposentadoria híbrida em que o segurado ou a segurada passou um tempo trabalhando na zona rural e outro período na área urbana. Uma dúvida apresentada com essa preocupação é da Solange Silva, do Município de Tabuleiro do Norte, que, aos 50 anos de idade, pergunta se pode pedir aposentadoria rural ou urbana. A resposta esclarecedora é dada, com muitos detalhes, pelo professor Tiago.



O Jornal Alerta Geral, na edição deste sábado (29), tem muitas informações com respostas aos ouvintes e internautas que deixaram mensagens com dúvidas sobre salário maternidade, renovação de procuração, realização de perícia nesse tempo de pandemia da Covid-19, BPC e, se por exemplo, um segurado ou uma segurada pode receber o auxílio emergencial, mesmo tendo benefícios da previdência social. São muitos esclarecimentos na maior rede de prestação de serviço e de educação previdenciária do rádio e da internet no Brasil.

