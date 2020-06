Seguranças são rendidos e carro-forte é assaltado em Fortaleza

Um grupo de criminosos assaltaram um carro-forte na manhã deste sábado (27), no Bairro Papicu, em Fortaleza. Eles renderam os seguranças que faziam a guarda do veículo e, depois de fugiram do local. A empresa de segurança Prosegur informou que não pode repassar informações sobre os valores roubados e sobre a ação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os funcionários realizavam o reabastecimento de um supermercado na região quando foram abordados pelos assaltantes. Os assaltantes roubaram dinheiro e duas armas dos seguranças.

Equipes da Polícia Militar, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Polícia Civil buscam localizar os suspeitos, que, até a última atualização desta matéria, não tinham sido capturados.

Uma barreira foi realizada em Itaitinga pra tentar deter o carro de cor vermelha usado na fuga. Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) auxilia nas buscas.