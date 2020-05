Seis bairros de Fortaleza têm queda no preço médio do m² para aluguel em abril

Seis dos 10 bairros que concentram a maior quantidade de ofertas de imóveis para alugar em Fortaleza tiveram queda no preço médio do metro quadrado em abril. É o que aponta relatório da APSA- maior empresa brasileira em soluções para moradias urbanas. Foram analisadas mais de 2,3 mil ofertas de apartamentos de 1 a 4 dormitórios. O valor mais alto do metro quadrado está em Mucuripe (R﹩ 23,03) e o mais baixo, em Papicu (R﹩10,38); uma diferença de 54,9% entre os bairros.

Mucuripe registrou a maior queda:-11,05(deR﹩25,89 para R﹩23,03).Já Fátima foi a localidade que registrou, na comparação com março, o maior crescimento do valor do metro quadrado: 7,07%, passando de R﹩ 12,16 para R﹩ 13,02.

“A medição ainda não registra com clareza os efeitos do isolamento social por conta do período de apuração. Observase que alguns bairros já registram acentuada queda percentual como foi o caso de Mucuripe , enquanto outros, como Fátima, ainda apresentam variação positiva. Precisamos ser cautelosos,e aguardar os efeitos , que certamente virão. Em Fortalezaas medidas restritivas foram severas desde o início, afetando também o setor imobiliário”, afirma Luiz Da Cal, gerente da APSA.

Todos os meses aAPSA produz relatório de inteligência imobiliária, analisando o mercado de aluguel, compra e venda de cinco regiões: Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Ceará e Pernambuco.

Para 2020, aAPSA aposta que as formar digitais de visita e contratação ganharão ainda mais fora, teremos uma novo patamar de normalidade e que os reflexos da macro economia e desemprego serão sentidos no mercado nacional mas cada região com impacto diferente Valores médios por locação (m²) em Fortaleza:

MUCURIPE – R﹩ 23,03

MEIRELES – R﹩ 20,40

ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE – R﹩ 19,18

COCÓ – R﹩ 16,67

CENTRO – R﹩ 15,29

PASSARÉ – R﹩ 15,01

MESSEJANA – R﹩ 14,39

ALDEOTA- R﹩ 14,11

FÁTIMA – R﹩ 13,02

PAPICU – R﹩ 10,38

Coronavírus e atraso no aluguel

Para auxiliar os inquilinos que enfrentam dificuldades financeiras neste momento da Covid-19, a APSA firmou parceria coma CredPago, empresa de garantias que atua no mercado de locação em nível nacional.

O inquilino com imóvel na APSA que estiver com seu aluguel de vencimento em abril ou maio em atraso, poderá usar o cartão de crédito para quitar a dívida sem multa e juos, parcelando o valor em até seis vezes.

A APSA está atenta a este momento ese movimentou rapidamente para estruturar esta parceria, o valor do aluguel éfundamental para fazer a economia circular, sem contar que mais de 80% dos proprietários a tem como principal renda contando com a mesma para honrar com as despesas de suas necessidades básicas, lembra Luiz da Cal Gerente Geral do NE

A proposta inicial é que este linha de crédito especial tenha duração de 90 dias. Com a linha de crédito aberta com este produto, a CredPago pretende atender até 3 mil contratos.

(*)com informação da APSA