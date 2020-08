Seis, entre os 10 menores colégios eleitorais do CE, tem média inferior a 6 mil votantes

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam algumas curiosidades na distribuição dos eleitores aptos a votar nas eleições de 2020. Um levantamento mais minucioso mostra que, entre os 10 menores colégios eleitorais do Ceará, seis – Granjeiro, Guaramiranga, Potiretama, Baixio, Ererê e Altaneira, tem, cada, menos de 6.000 eleitores.

Há uma coincidência: dois municípios – Granjeiro, na Região Sul do Estado, e Guaramiranga, na Região do Maciço do Baturité, tem, cada um, exatos 5.636 eleitores. Granjeiro e Guaramiranga são os menores colégios eleitorais do Ceará.

O terceiro menor colégio eleitoral é Potiretama, com 5.666 votantes, vindo, em seguida, Baixio ( 5.677 eleitores), Ererê ( 5.737), Altaneira (5.773), Pacujá (6.214),Umirim (6.273), Senador Sá (6.303) e Abaiara, que tem 6.947 eleitores, sendo o décimo menor colégio eleitoral em 2020.

MENORES COLÉGIOS ELEITORAIS



Granjeiro 5.636

Guaramiranga 5.636

Potiretama 5.666

Baixio 5.677

Ererê 5.737

Altaneira 5.773

Pacujá 6.214

Umirim 6.273

Senador Sá 6.303

Abaiara 6.947