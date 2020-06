Seis postos de saúde permanecem em funcionamento neste final de semana na capital

A fim de manter um um intenso enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Fortaleza mantém seis postos de saúde em funcionamento durante este sábado e domingo (27 e 28/06). As unidade, que abrangem as seis Regionais da Cidade, terão horário de funcionamento das 8h às 17h.



Os seis postos em funcionamento são: Casemiro Filho, Irmã Hercília, Anastácio Magalhães, Oliveira Pombo, Maciel de Brito e Luís Franklin (confira abaixo os endereços). Cada posto funcionará com uma equipe de profissionais do Programa de Saúde da Família (PSF), focados nas demandas de síndromes respiratórias agudas ou resfriados.

A medida expande, neste período, o acesso ao sistema público de saúde para além das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais de emergência, possibilitando mais diagnósticos adequados aos pacientes com síndromes gripais e transferências precoces para casos em situação de agravamento.

Serviços disponíveis

No fim de semana, esses seis equipamentos contam com uma equipe do Programa de Saúde da Família (PSF), com médicos, enfermeiro e técnico de enfermagem. Os profissionais realizam o acompanhamento e a triagem de pacientes com sintomas suspeitos da Covid-19. Serão realizados além de atendimento, testes rápidos, atividades laboratoriais e transporte sanitário, quando necessário.

Para auxiliar no diagnóstico precoce de comprometimento pulmonar, os postos também possuem oxímetros, aparelhos que medem a saturação de oxigênio no sangue e indicam quando esses níveis de oxigenação estão em baixa. Também são disponibilizados suportes de oxigênio.