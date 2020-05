Sejuv divulga curso online gratuito para jovens empreendedores

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) divulga, nesta quinta-feira (28), o curso online gratuito, Juventude Empreendedora no Brasil, voltado a jovens de 17 a 29 anos, do Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste.

“É de extrema importância à oferta de cursos para os jovens neste momento em que estamos vivendo. O curso online é uma maneira de oferecer mais conhecimento aos jovens e oferecer a continuidade da qualificação profissional”, disse o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro.

O curso tem o objetivo de ensinar a abrir e manter negócios com baixo investimento, em meio à crise causada pelo coronavírus (COVID-19), o programa proporciona aos alunos uma experiência única e exclusiva de empreendedorismo, através da metodologia By Necessity.

Para se inscrever, acesse o site

Idealização Fórum da Juventude da CPLP

Realização: Agência Besouro e Conselho Nacional da Juventude do Brasil

Correalização: Conselhos Nacional da Juventude de Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal e Timor-Leste.