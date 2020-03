Sejuv divulga Regulamento Específico dos Jogos Escolares do Ceará de 2020

A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) disponibiliza, nesta quarta-feira (11), o Regulamento Específico dos Jogos Escolares do Ceará de 2020.

Os Jogos Escolares do Ceará buscam promover o intercâmbio sociocultural e educacional entre os alunos das diversas escolas do estado, além de revelar novos talentos, levando uma mensagem de cultura e paz, mostrando que é possível realizar esporte de forma solidária e sem violência.

A maior competição estudantil do estado terá disputa em 14 modalidades esportivas individuais e 4 coletivas, e serve como seletiva para etapa nacional – Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares – nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos.

O certame é promovido pelo Governo do Estado do Ceará através da Sejuv, em parceria com a Secretaria de Educação (Seduc).

Para mais informações:

Telefone: (85) 3101.4388

Email: jec@esporte.ce.gov.br

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará