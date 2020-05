Sejuv participa de reunião para candidatura da Arena Castelão às finais da Sul-Americana até 2023

Nesta segunda-feira (25), o titular da Secretária do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, participou de reunião da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), para candidatura da Arena Castelão para as finais do Campeonato da Sul- Americana, para os anos de 2021, 2022 e 2023.

A reunião realizada por videoconferência foi comandada pelo diretor de Competições de Clubes da Conmebol, Frederico Nantes, que apresentou pontos para o desenvolvimento da elaboração do dossiê da candidatura e explicou o preenchimento a documentação. Está foi a primeira etapa do evento que destina os representantes da Conmebol explicarem os pontos do Dossiê do Processo de Seleção (DPS).

“Estamos na torcida para a realização deste grande evento na Arena Castelão. Temos muita chance de sermos escolhidos devido já termos documentação, operação e planta da Copa do Mundo de 2014, para basear o trabalho neste evento”, pontuou Rogério Pinheiro.

Após a entrega do Dossiê de Candidatura de cada sede será realizado uma avaliação do resultado e as propostas finalista serão enviados ao Conselho da Conmebol que definirá as cidades finalista.

Participaram da reunião presidente da Federação Cearense de Futebol, Maúro Carmélio, administrador da Arena Castelão, Eduardo Santos e a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de Fortaleza, Patrícia Macêdo.