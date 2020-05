Sem sair de casa: veja lista de restaurantes com cardápios promocionais para o Dia das Mães

O tradicional almoço de Dia das Mães será diferente neste ano. Em meio ao isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, os restaurantes de seguirão de portas fechadas e a opção ficará por conta do delivery.

Para os filhos que desejarem oferecer um combo especial ou para aquela família que escolher não cozinhar em casa, restaurantes de Fortaleza estão com cardápios com promoções especiais.

Na lista a seguir, há opções de almoço mais tradicional e opções mais leves como saladas. Há ainda dicas para lanches com hambúrgueres e pizzas com preços exclusivos para o Dia das Mães disponíveis via iFood com possibilidade de frete grátis. Confira:

Delivery Menu

Kits Família:

2 pratos* + refri 600ml por R$54,90

2 pratos + 1 prato kids + refri 2L por R$69,90

4 pratos menu + refri 2L por R$104,90

(A porção de batata frita sai a R$ 8,90)

*Frango à parmegiana, frango três queijos, frango teryiaki, frango pedacinho do céu e frango mostarda e mel

Amici’s

Combos:

Pizza* M + refri 600 ml por R$42,90

Pizza M + 2 adicionais + refri 600ml por R$49,90

Pizza G + refri 2L por R$54,90

Pizza G + 2 adicionais + refri 2L por R$65,90

*Sabores selecionados; consultar cardápio

Buk Burger:

Kits Família:

2 Buk Burger “O Capitão” + 2 fritas + 2 refri por R$64,90

2 Buk Burgers* + 2 fritas + 2 alfajores + refri 600ml por R$79,90

4 Buk burgers + 2 fritas + refri 2L por R$109,90

*Sabores selecionados: “O Capitão”; Junk; Baby, baby; Sobre o amor; e Caliente

Típico:

Creme de frango (2 pessoas) + refri 600ml por R$39,90

Panqueca de frango (2 pessoas) + refri 600ml por R$43,90

Creme de carne de sol (2 pessoas) + refri 600 ml por R$55,90

Frango à parmegiana (2 pessoas) + batata frita + refri 600ml por R$59,90

Panqueca de carne (2 pessoas) + batata frita + refri 600ml por R$59,90

Peixe à delícia (2 pessoas) + Refri 600ml por R$61,90

Soodeli

Combos

Salada Caesar + Wrap Caesar + Bebida por R$36,90

Em dobro

Salada Frango Levinha por R$33,00

Wrap* Ceasar por R$33,00

Wrap + bebida por R$32,90

*Wraps participantes: frango levinho, caesar, carne de sol e peru levinho

Ginger

Frango cordon bleu em DOBRO (2 pessoas) + refri 600ml por R$56,90

Frango ao curry em DOBRO (2 pessoas) + refri 600ml por R$44,90

Kebab em DOBRO + refri 600ml por R$36,90

2 kebabs de faláfel + porção de fritas + 1 refri 600ml por R$43,90

Rotisserie

4 sanduíches Rotisserie + 2 porções de batata + refri 2L por R$99,90

2 cheesefrango + 2 porções de batata + 1 refri 600ml por R$59,90

2 cheesecarne de sol + croquetas de carne de sol + refri 600ml por R$59,90

Zack Smash’s:

4 little zack + refri 600ml por R$69,90

2 little zack + 2 batatas + 2 refri por R$59,90

2 cheeseburger little zack + 1 refri 600ml por R$33,90