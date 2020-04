Semace disponibiliza central telefônica para orientar empreendedor

Quatro linhas telefônicas estão abertas na Superintendência Estadual do Meio Ambiente, para atender o público durante o período de isolamento social decretado pelo Governo do Ceará. O serviço remoto dispensa o deslocamento de pessoas às sedes da autarquia, localizadas em Fortaleza, Crato e Sobral, e evita aglomerações nas áreas de recepção. A medida ajuda a conter o avanço do coronavírus e o aumento do número de casos da pandemia.

O call center da Semace é formado por operadores do quadro de servidores, treinados para informar sobre os serviços oferecidos nas área de licenciamento, autorização, fiscalização e monitoramento. E para orientar sobre como obtê-los, por meio do site ou do aplicativo para dispositivos móveis da autarquia. As consultas podem ser feitas, de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, pelo telefone de ligação gratuita 0800 275 2233 e pelas linhas convencionais (85) 3101.5515, 3101.5580 e 3254.3083.

No primeiro quadrimestre de funcionamentos, de setembro a dezembro, foram atendidas 11.931 ligações, o que corresponde à média próxima a 3 mil ligações por mês ou 100 por dia. Este ano, foram computadas 8.115 ligações até abril.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará