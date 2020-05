Semace supera meta de julgamentos durante pandemia

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) realizou, este ano, 690 julgamentos de processos administrativos. O número é parte do relatório preliminar de atividades do semestre, da gerência de Instância e Julgamento.

O levantamento foi apresentando, nesta quinta-feira (21). O resultado apurado até o dia 18 passado é 32% superior ao do mesmo período de 2019, quando 521 julgamentos foram realizados.

Desde o dia 20 de março, início do isolamento, 364 julgamentos foram realizados, numa resposta média superior a seis processos por dia. A meta referente a instruções probatórias também foi superada. Foram instruídos 122 processos no período, superando a meta de 100.

Teletrabalho

O avanço no número foi alcançado graças ao sistema de teletrabalho adotado pela Semace, durante o período de isolamento social decretado pelo Governo do Estado.

“Registra-se que essa função é realizada por cinco servidores e que não houve aumento desse número em 2020, o que indica aumento de produtividade por servidor”, informou a gerente, Priscila Soares.

“Os prazos administrativos estão suspensos por meio da Portaria nº 51/2020, no entanto, as análises processuais não podem ser paralisadas tendo em vista que não houve alteração de prazo prescricional”, completou.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará