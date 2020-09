Semana do Brasil: 66% dos pequenos varejistas não conhecem e 96% diz não ter participado em 2019

Na tentativa de aquecer o varejo no segundo semestre, o evento pré Black Friday “Semana do Brasil” é uma das promessas para setembro. No entanto, de acordo com levantamento com quase 600 empreendedores feito no mês de agosto pela Loja Integrada (www.lojaintegrada.com.br) – plataforma gratuita para criação de lojas virtuais – 66% dos varejistas dizem não conhecer o evento e apenas 20% diz estar se preparando para a data.

Das 570 respostas, 96% afirmam que não participaram da edição passada e ainda assim mais de um quinto dos respondentes (21,7%) acreditam que o evento apresenta maior potencial de vendas em 2020 do que a própria Black Friday. Em relação à Black Friday, o cenário muda. Cerca de 72% dos entrevistados estão com expectativas positivas para o evento e 78% acha que vai vender mais que a Semana Brasileira. Entre março e maio, o volume negociado pelos lojistas da Loja Integrada chegou a R$ 415 milhões, um salto de 64% na comparação com os três meses anteriores (dezembro a fevereiro), um período que inclui o Natal. Na última Black Friday, em 2019, foram movimentados R$ 11,6 milhões.

A Loja Integrada é uma plataforma gratuita que oferece recursos para a criação de lojas virtuais de maneira prática e intuitiva e já tem mais de 1,4 milhão de lojas criadas, com opções de temas e layouts, além de parcerias com meios de pagamentos e envios. Além da plataforma, a empresa disponibiliza materiais educativos para dar acesso a novos lojistas no mercado de e-commerce e dar suporte para que eles consigam ter sucesso nas vendas.

Segundo Pedro Henrique Freitas, CEO da Loja Integrada, as datas vão aquecer o mercado.

“Os dois eventos serão sem precedentes em 2020 para os varejistas, visto que o volume de vendas ao longo deste ano superou a própria Black Friday 2019 – que para muitos, é o maior período de vendas do ano -”, explica.

(*)com informação da A.I