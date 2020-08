Seminário Online Logística e Agronegócio debate mercados que movimentam mais de R$ 2 trilhões no Brasil

Debater ideias e soluções para dois dos principais mercados econômicos no Brasil é o objetivo do Seminário Online Logística e Agronegócio que acontece nos dias 12 e 13 de agosto. Em formato totalmente digital, os painéis serão transmitidos pela internet através de sites de streaming para todo o país. O evento é uma realização do Instituto Future, SETCARCE e FETRANSLOG com a co-realização da Abrafrutas e as inscrições são gratuitas e já estão abertas.

Para se ter uma ideia do tamanho desses dois mercados no país, o agronegócio foi responsável por movimentar, em 2019, cerca de R$ 1,55 trilhão, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Já a logística movimenta anualmente em torno de R$ 912,5 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Logística. Juntos, são responsáveis por mais de 30% do PIB nacional, de acordo com as duas entidades.

Com esse foco, o seminário debate temas bem atuais dos dois mercados como o impacto no agronegócio com a transposição do Rio São Francisco; escoamento na produção; integração do turismo e o agronegócio na retomada das novas economias; novos canais de distribuição; comércio exterior; fontes de financiamento; entre outros.

Entre os palestrantes renomados já confirmados estão: Luciana Ferreira Kuzolitz, Gerente de Planejamento e Negócios do Porto de Itaqui (São Luis/MA), Rebeca Oliveira, Diretora Executiva de Relações Institucionais do Complexo do Pecém; Mário Lima Júnior, Presidente da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará); Luiz Roberto Barcelos, Diretor Institucional da Abrafrutas; André Facó, Assessor da Presidência da Transnordestina Logística; Mário Jorge – Diretor Comercial da Companhia Docas do Estado do Ceará; entre outros.

Serviço



Seminário Online Logística e Agronegócio

Dias 12 e 13 de agosto 2020

Local: online, através de plataformas de streaming. O evento será retransmitido através do canal do Youtube do Instituto Future

Inscrições: gratuitas pelo site http://seminarioagroelogistica.com.br