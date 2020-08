Seminário sobre o desenvolvimento do Brasil é marcado pelos 100 anos de Celso Furtado

A Assembleia Legislativa, por meio da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), e o Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), por meio do Observatório de Fortaleza, realizam, nesta quarta (12) e quinta-feira (13), o Seminário “100 anos de Celso Furtado: que desenvolvimento queremos para o Brasil?”. Os debates, ao vivo, a partir das 15 horas, terão transmissão online nos canais do YouTube do Observatório de Fortaleza e da Unipace.

O presidente da Escola Superior do Parlamento Cearense, deputado Salmito Filho (PDT), é o mediador dos debates. O Seminário reunirá grandes nomes da política nacional, como Celso Amorim, diplomata e ex-ministro das Relações Exteriores, e Gilberto Gil, cantor e compositor e ex-ministro da Cultura, são convidados a debater capitalismo, cultura, globalização e as perspectivas de desenvolvimentos regionais do Brasil, da América Latina e do mundo.

Celso Furtado foi o único brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de Economia, em 2013, com uma bibliografia composta por mais de 30 livros, ele investigou a mecânica do subdesenvolvimento do país.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://bit.ly/30soVCP