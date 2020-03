Senado aprova medida que prevê ajuda a produtores rurais

O Senado Federal aprovou nesta semana a Medida Provisória (MP) do Agro, para aprimorar o crédito rural destinado aos produtores. A medida prevê a ampliação do financiamento e redução das taxas de juros, além da criação de um fundo garantidor a partir da associação de até dez produtores rurais. O fundo vai servir como garantia à rede bancária para a quitação de dívidas do crédito agrícola.

De acordo com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, a aprovação do texto é um avanço para o setor. “Essa Medida Provisória vira a página do crédito rural brasileiro. Ela traz oportunidade de modernização e de facilitação ao crédito”, afirmou.

A MP do Agro (MPV 879/2019) foi avaliada no primeiro momento em comissão mista, que avaliou 349 emendas propostas por deputados e senadores, e pelo plenário da Câmara dos Deputados. Agora, o texto será submetido à sanção presidencial. A medida foi publicada em outubro do ano passado.

Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Senado Federal