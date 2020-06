Senado aprova projeto sobre violência doméstica na pandemia

Stop violence against women, Woman covering her face in fear of domestic violence, Dark tone

Após estatísticas mostrarem um aumento da violência doméstica no Brasil durante a crise sanitária do coronavírus, que já se estende por quase três meses, o Congresso trabalha em um projeto visando melhorar o acolhimento durante a pandemia e os canais de atendimento remoto para vítimas. O projeto, de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS), foi aprovado por 74 votos favoráveis e nenhum contrário nessa quarta-feira, mas terá de voltar à Câmara dos Deputados, já que o texto foi alterado em relação ao original. A proposta aprovada trata como essenciais os serviços que atendem, além de mulheres, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos, crianças ou adolescentes. As mudanças valem durante o período do decreto de emergência editado por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, previsto para terminar em 31 de dezembro.