Senador Major Olímpio diz que saída para o País está na infraestrutura

De acordo com o senador Major Olímpio, o Brasil precisa de infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária e de obras estruturais para interligar todos os modais de transporte. Além disso, é necessário o desenvolvimento de aeroportos regionais, impulsionando a aviação comercial e regional. A constatação foi feita pelo parlamentar durante uma Live promovida pela Paving Expo 2020, nessa quinta-feira (7), que contou com a participação de mais de quatro mil pessoas.

De acordo com o senador, o crescimento de 1% na aviação comercial poderia contribuir para uma elevação no Produto Interno Bruto na ordem de 3,5%. “Precisamos de empresas e investidores para dar suporte e executar o trabalho estrutural necessário ao Brasil”, afirmou. Ele reforçou ainda o potencial agrícola nacional, com safras cada vez maiores, que precisarão de modais de transporte para escoar seus produtos pelo país e para o exterior. “Na aviação de pulverização já somos o segundo no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos”.

Entretanto, os desdobramentos da pandemia da Covid-19 no Brasil têm afetado todos os aspectos da administração pública, desde a saúde, passando pela assistência social. chegando à economia. “Até julho, já será destinado um montante próximo a R$ 1 trilhão para o combate dessa crise. Isso é muito mais do que seria economizado com 10 anos de previdência. A pandemia acabou desmontando uma série de estruturas e o planejamento que a área econômica tinha feito para o país”, lamentou o senador Major Olímpio.

“Hoje, no Congresso, estamos votando as medidas emergenciais da pandemia, de saúde pública e de assistência social”, disse o senador. Porém, em um segundo momento, quando houver uma diminuição da curva de contágio, ele antecipou que deve trabalhar para a retomada de investimentos no país.