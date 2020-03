Seplag apresenta modelo de Gestão para Resultados ao Governo do Pará

Referência nacional em gestão para resultados no setor público, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), recebeu, nessa terça-feira (10), uma comitiva do Governo do Pará interessada em conhecer a experiência de sucesso da administração cearense. A visita ocorreu por meio do IntegraGpR, iniciativa criada pelo Governo do Ceará para compartilhar o bom desempenho do modelo de Gestão para Resultados e atender à demanda dos estados interessados em agregar novos elementos em seu modelo de gestão.

Durante a visita, a comitiva paraense acompanhou as atividades das Células de Gestão para Resultados (Ceger), de Formulação de Políticas e Planos de Desenvolvimento (Cepod) e de Planejamento e Monitoramento e Avaliação de Políticas e Planos (Cemap) da Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Cplog). Além disso, duas servidoras da Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad-PA), Rosemary Tillman e Nanety Santos, acompanharam a equipe da Ceger no Workshop de Nivelamanto da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e de suas vinculadas: Nutec, Funcap, UVA, Urca e Uece. Na ocasião, as servidoras conheceram, na prática, o processo de pactuação do Acordo de Resultados e como esse instrumento está alinhado com o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Além de proporcionarmos às representantes do Governo do Pará a interação com os órgãos estaduais do Sistema Secitece, nós apresentamos para elas as metodologias de elaboração, monitoramento e avaliação do PPA 2020-2023 e os sistemas corporativos que são utilizados nesses processos, a exemplo do Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro (Siof) e do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação (Sima)”, conta o orientador da Célula de Gestão para Resultados da Seplag, Everton Cabral Maciel.

IntegraGpR

O IntegraGpR se insere nos esforços de disseminação e sensibilização de agentes públicos para promover na gestão pública a cultura gerencial orientada para os resultados.

“Para tanto, está sendo disponibilizado pela Seplag o espaço para visitas estruturadas de gestores e técnicos da área de planejamento, de modo a apresentar os processos envolvidos no modelo de gestão para resultados implementado no Estado e as boas práticas de gestão que contribuem para a conquista de reconhecimento nacional em planejamento e gestão, além de abrir canais de compartilhamento de experiências e melhores práticas nacionais na área”, explica o orientador da Célula de Gestão para Resultados da Seplag.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará