Serviço de abastecimento de água em Santa Quitéria funciona com distribuição alternada entre os bairros

O abastecimento de água em Santa Quitéria está funcionando com regime de distribuição de água alternada entre os bairros da cidade. A medida foi necessária devido a problemas operacionais no sistema que abastece o município, conforme nota da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

No jornal Alerta Geral dessa quinta-feira (09), a falta de abastecimento de água para os quiterienses foi tema do Bate-Papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira.

Para reforçar a oferta de água e diminuir os prejuízos para os moradores, a Cagece está disponibilizando o abastecimento por carro-pipa para os imóveis situados em áreas mais elevadas ou localizados em ponta de rede.

Além disso, equipes técnicas da Cagece já estão trabalhando nos ajustes operacionais necessários para que o abastecimento normal seja retomado nos próximos dias.

Durante o estado de emergência com novo coronavírus, a Cagece está garantindo a prestação do serviço com reforço nas operações de abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de medidas preventivas. As equipes operacionais continuam atuando para atender serviços de manutenção solicitados pelos canais de comunicação.

As ocorrências devem ser encaminhada por meio dos canais de atendimento disponíveis, como o Cagece App (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia, ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br. Nesse período, não há atendimento presencial nas lojas e núcleos de atendimento no interior do estado.