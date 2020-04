Serviço de arborização pode ser solicitado por telefone

Equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) seguem executando serviços relacionados à arborização, manutenção de praças e parques mesmo no período de quarentena vivido em Fortaleza, por causa da pandemia do novo coronavírus. Além disso, a UrbFor cuida dos animais do Zoológico Municipal Sargento Prata e das plantas do Horto Florestal Municipal Falconete Fialho.

Contudo, alguma medidas foram tomadas para reduzir a disseminação da Covid-19 na Cidade. O atendimento presencial na sede da autarquia foi suspenso, mas o cidadão pode entrar em contato com a UrbFor de segunda à sexta, das 8 às 17 horas.

Os serviços disponíveis são o recolhimento de árvores caídas, pelo WhatsApp (85) 98682 2269, e podas, cortes de árvores, limpeza (capinação e roço) de praças e áreas verdes, por meio da central, de número 156, ou pelo email ouvidoria@urbfor.fortaleza.ce.gov.br.