Serviço de Ouvidoria ganha painel demonstrativo na plataforma Ceará Transparente

O serviço de Ouvidoria ganha mais um painel demonstrativo disponibilizado na plataforma Ceará Transparente. Voltado para a prestação de contas do serviço de Ouvidoria durante o enfrentamento à Covid-19, o painel traz informações como ranking por tipo de manifestação, principais assuntos, órgãos mais demandados e volume histórico por tipo de manifestação.

Para a coordenadora de Ouvidoria da CGE, Larisse Moreira, a disponibilização das informações é uma forma de fortalecer a transparência das ações do Estado durante o combate ao coronavírus.

“Com as informações de ouvidoria demonstradas dessa forma, estamos ecoando a voz do cidadão, demonstrando as suas demandas de forma consolidada, contribuindo para uma visão mais clara sobre as questões e opiniões da maioria, aqui no caso sobre o enfrentamento à pandemia no estado.”

E mais

Além das informações sobre o serviço de Ouvidoria, o Ceará Transparente também está disponibilizando ao cidadão uma página específica sobre as ações do Governo do Estado do Ceará no enfrentamento à Covid-19. A página traz, por exemplo, informações sobre os investimentos na aquisição de equipamentos, painel epidemiológico e ainda informações sobre benefícios sociais destinados à população de baixa renda.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará