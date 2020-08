Serviço de Verificação de Óbito conta com novo canal de atendimento

Um novo canal de comunicação para a população utilizar o Serviço de Verificação de Óbito foi disponibilizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Pessoas que queiram entrar em contato com o serviço, que pode fornecer informações de encaminhamento de corpos para o SVO, acionar o serviço móvel para atendimento domiciliar, tirar dúvidas sobre documentação, orientações sobre preenchimento de documentos, entre outros, podem entrar em contato pelo número disponibilizado pela Secretaria.

O Serviço de Verificação de Óbito funciona 24 horas, durante todos os dias da semana, para recebimento de corpos, emissão de declarações de óbitos e acolhimento de familiares e responsáveis por autorizações de necrópsias. Devido à pandemia de Covid-19, o SVO estabeleceu novas medidas de segurança e passou a realizar a autopsia verbal, que inclui entrevistas com familiares próximos a quem faleceu e uma análise externa do corpo.

A população deve acionar o SVO em caso de mortes decorrentes de causas naturais que aconteceram fora de unidades de saúde. Para óbitos que ocorrem em vias públicas, por acidentes ou por violência, a Perícia Forense do Ceará deve ser acionada pelo 190.

*Com informações da Secretaria de Saúde do Ceará