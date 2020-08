Serviço de Verificação de Óbito implementa 0800 para atendimento à população

Em meio ao cenário de pandemia da Covid-19, mais um serviço é disponibilizado pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) para ajudar a população. O novo canal de comunicação do Serviço de Verificação de Óbito Dr. Rocha Furtado (SVO) permite o acesso a diversas informações.

Informações como encaminhamento de corpos ao SVO, orientações a respeito da declaração de óbito, procedimento em casos de óbitos domiciliares, documentação e acionamento do serviço móvel para atendimento domiciliar, dentre outros, podem ser conseguidos pelo número 0800.286.2296.

O SVO funciona 24 horas por dia, inclusive com serviço de acolhimento de familiares e responsáveis para autorização de necropsias e deve deve ser acionado nos casos de mortes naturais e fora de uma unidade de saúde. Já os óbitos em vias públicas, por acidente ou violência requerem acionamento da Perícia Forense, pelo número 190.

O atendimento móvel do SVO atende para atestar óbitos domiciliares de pessoas em condições crônicas, idosos e acamados, sempre das 7h às 18h30.

A diretora-geral do SVO, Débora Nunes de Melo, explica sobre o novo canal de comunicação.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará