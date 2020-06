Serviço do SAMU 192 atinge 100% de cobertura no Ceará

Com quatro novas bases e duas unidades de suporte avançado (UTI móvel) entregues nesta semana pelo Governo do Ceará, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) chega a 100% de cobertura no Estado. Só nesta semana, foram entregues as bases do Samu 192 Ceará de Itaitinga, na última segunda-feira (22); de Barroquinha e de Cariré, ambas nesta sexta-feira (26).

No sábado (27), a população de Viçosa do Ceará também passará a contar com uma unidade do Samu na cidade. Ao todo, já estão em funcionamento 114 bases do serviço, atendendo aos 184 municípios do Estado. O atendimento do serviço funciona 24 horas por dia e pode ser solicitado gratuitamente com uma ligação para o número 192.

O Samu 192 Ceará é resultado de uma parceria entre o Governo do Ceará e a União, que fornece as ambulâncias. Já ao Estado cabe contratar profissionais de saúde e garantir a manutenção dos veículos de socorro. Os municípios são responsáveis por disponibilizar as bases e garantir a manutenção do local.

De acordo com a gravidade da ocorrência, podem entrar em ação médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas, que prestam o socorro em qualquer lugar, seja ele privado, como residências ou locais de trabalho, ou público, ruas e estradas.