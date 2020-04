Serviços essenciais ampliam postos de trabalho no Ceará

Apesar da redução do número de vagas abertas, em virtude da pandemia do coronavírus, os setores relacionados aos serviços essenciais, como saúde e alimentação, têm ampliado os postos de trabalho no Ceará. Em média, cerca de 350 a 400 vagas estão sendo ofertadas, diariamente, pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, órgão ligado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e responsável pelas ações do Sistema Público de Emprego no Ceará.

A maioria das vagas abertas é para o setor de serviços, com oportunidades para técnico de enfermagem, enfermeiro e motofretista. Também há oportunidades para o setor de comércio, em supermercados, mercadinhos e farmácias.

Para participar das seleções abertas, o candidato cadastrado no portal Gov.br/trabalho, pode acessar e verificar as vagas disponíveis de acordo com o seu perfil profissional. Aqueles que não possuem o cadastro podem acessar o site www.idt.org.br ou as redes sociais do IDT para acompanhar as vagas e saber como enviar seu currículo. Em caso de dúvidas, o profissional pode entrar em contato com as Unidades do IDT/SINE, por meio dos seus telefones institucionais, também disponíveis no site do Instituto.