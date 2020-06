Servidores da Pefoce recebem lote com mais de 10 mil itens de EPIs

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) recebeu um lote de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) contendo mais de 10 mil itens. A doação foi realizada pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O material chegou à sede da Pefoce na segunda-feira (1º). Ao todo, 10 mil máscaras do modelo KN95 e 500 aventais impermeáveis de manga longa foram entregues. O material vai reforçar a proteção dos servidores da Pefoce nos oito Núcleos de Perícia Forense existentes no Ceará.

O material recebido pela Pefoce faz parte de uma medida de proteção e prevenção do contágio do novo coronavírus, a Covid-19. Os EPIs estão sendo distribuídos para todos os profissionais que lidam diretamente com perícias em pessoas vivas ou mortas, e para os profissionais que tenham contato direto com o público. De acordo com a perita geral adjunta da Pefoce, Verbena Matos, a chegada desse lote de material aumenta a margem de segurança dos servidores em relação ao contágio do novo coronavírus.

“O EPI adequado nos permite realizar procedimentos de contato com mais segurança. Desde o início da pandemia do coronavírus, nenhuma perícia da Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) referente aos inquéritos policiais deixou de ser realizada, apenas alguns procedimentos mais invasivos que poderiam gerar aerossóis foram evitados. Tais perícias e seus respectivos laudos não deixaram de ser realizados. Agora, com esse material fornecido pelo Estado, todos os procedimentos voltam a ocorrer sem restrições”, explica.

Ainda de acordo com Verbena Matos, os aventais impermeáveis de manga longa e punho elástico que foram entregues à Pefoce dão mais segurança na realização de diversos tipos de exames, pois eles ficam presos nos braços e, junto com as luvas, promovem uma vedação completa. Já as máscaras PFF2/N95 e similares melhoram o controle de gotículas, filtragem do ar e proteção contra aerossóis. A máscara não realiza a proteção total, mas garante 95% de filtragem.

“Os exames de lesão corporal, exames de constatação de crime sexual, exames cautelares, exames cadavéricos são alguns dos tipos de perícias de contato direto. Por este motivo, há a necessidade de se utilizar um EPI mais seguro. Em muitos casos, um mesmo profissional necessita utilizar mais de um kit de EPI, com trocas de luvas, toucas, máscaras, batas, para não contaminar os vestígios que estão sendo manuseados, e assim não comprometer as provas perícias”, conclui.

Doações

Ao longo de todo esse período de prevenção e combate ao Covid-19, no Ceará, a Pefoce tem recebido apoio de instituições públicas e privadas com fornecimento de EPIs para que a atividade técnico-científica do órgão não fosse comprometida. Entre os meses de março e maio, a Pefoce recebeu mais de 4 mil itens de material de proteção para seus servidores. Entre os itens doados estão máscaras de tecido, protetores faciais, propés (sapatilhas descartáveis) e toucas.

Manutenção

A Pefoce intensificou a higienização das viaturas, dos laboratórios, áreas comuns do prédio e de atendimento ao público. O órgão mantém a disponibilização de álcool em gel para servidores e para o público, bem como o cumprimento da obrigatoriedade do uso de máscaras. Entre outras medidas, foram adotadas reuniões online para evitar aglomerações; e despachos virtuais, evitando assim a circulação das pessoas nas salas e corredores; assinaturas e envio de laudos digitalmente por meio do sistema Galileu.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará