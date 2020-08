Servidores estaduais do Ceará recebem primeira parcela do 13º salário nesta semana

A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais do Ceará será paga ainda nesta semana. De acordo com o anúncio do governador Camilo Santana, o dinheiro estará nas mãos dos servidores nesta sexta-feira, 14 de agosto.

Mais de 157 mil trabalhadores do estado serão beneficiados com o pagamento da primeira parcela do 13º, que injetará R$ 420 milhões. A primeira parcela corresponde a 40% do 13º salário bruto, sem descontos de impostos, que vêm na segunda parcela.

O prazo que empresas e governos têm para pagar a primeira parcela do 13º salário é entre 1º de fevereiro e 30 de novembro. A segunda parcela deve ser paga até 20 de dezembro. Somados os R$ 420 milhões do 13º salário aos R$ 850 milhões da folha de pagamento, o Estado injeta na economia cearense neste mês mês R$ 1,27 bilhão.