Servidores estaduais recebem primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira

Os 157.904 servidores ativos, inativos e pensionistas do Governo do Ceará recebem, nesta sexta-feira (14), a primeira parcela do décimo terceiro salário de 2020. Ao todo serão R$ 420 milhões creditados nas contas.

O anúncio da antecipação do 13º foi feita em julho pelo governador Camilo Santana em transmissão ao vivo nas redes sociais que teve a presença da secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba, e do secretário chefe da Casa Civil, Flávio Jucá.

Na ocasião, o Governador salientou que o valor da antecipação somado ao montante de R$ 850 milhões da folha mensal de pagamento, já creditado no início do mês, representa um total de R$ 1.27 bi injetados na economia do Estado no mês de agosto.



A decisão de antecipar a primeira parcela agora em agosto, mesmo diante da pandemia do coronavírus, foi tomada com toda a equipe econômica do Estado e confirma o equilíbrio fiscal das contas do Governo, o que tem permitido implementar a medida nos últimos anos.