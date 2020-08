Servidores públicos da prefeitura de Fortaleza começam a receber 13° salário

Em época de crise financeira, nada melhor do que um dinheirinho extra no bolso.

Pois então aqui vai uma ótima notícia para quem é servidor público da Capital.

Começa a ser paga, nesta quinta-feira(20), a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos do município de Fortaleza.

Mais de 52 mil servidores da ativa, assim como aposentados e pensionistas serão beneficiados com o recebimento de 40% do décimo terceiro.

Vale lembrar que nesta primeira parcela não serão aplicados os descontos em folha.