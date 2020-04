Sesa garante gratificação a servidores da vigilância sanitária

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), realiza o pagamento da Gratificação de Exercício de Atividade de Vigilância Sanitária (GAVS) a servidores do órgão. O benefício é garantido pela Portaria 055/2020, de 24 de janeiro de 2020. A deliberação faz parte do plano de valorização de pessoas, um dos pilares da Plataforma de Modernização da Saúde do Estado.

O pagamento da gratificação será realizado em maio, quando serão pagos os valores referente a 15 dias trabalhados em dezembro 2019 e aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020. O valor total é de R$ 113.400,00. Ao todo, 36 servidores serão beneficiados.

A coordenadora da Vigilância Sanitária da Sesa, Dolores Fernandes, destacou que os servidores da vigilância ficaram felizes com o reconhecimento da atividade.

“Essa gratificação é o reconhecimento do nosso trabalho, da especificidade que é a atividade da vigilância sanitária. Nós nos diferenciamos pelo nosso caráter de polícia administrativa, nas ações fiscais e de controle sanitário”, ressalta.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará