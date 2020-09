Setembro, outubro e novembro: entenda por que o período costuma ser mais quente no Ceará

Os meses de setembro, outubro e novembro, aqueles terminados em “Bró”, costumam ser os mais quentes do ano no Ceará. Na verdade, o cenário é semelhante em todo o Nordeste. Isso acontece porque neste período, as temperaturas máximas médias são, historicamente, mais elevadas em relação aos demais meses.

Normalmente, entre os municípios monitorados pelo Instituto Nacional de Meteorologia e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a média é de 36,4°C.

É importante lembrar que a umidade relativa e a temperatura do ar são inversamente relacionadas uma à outra, ou seja, nos horários com as maiores temperaturas, principalmente no início da tarde, registra-se a menor umidade relativa do ar.

Em outubro, as temperaturas máximas médias costumam aumentar ligeiramente em relação a este mês. Em Fortaleza, por exemplo, a normal climatológica em setembro é de 31°C. Já no próximo mês, é de 31,2°C.